Der 20-jährige Däne ist U21-Teamspieler und passt laut den Wienern genau in das Anforderungsprofil der Violetten. Für die „Fohlen“ reichte es für Poulsen bislang nur zu einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal in der vergangenen Saison. Zuvor spielte er in seiner Heimat beim FC Midtylland.