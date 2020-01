Tagelang anstehen in der Kälte

Die Bewilligungen werden nach dem „first come, first serve“-Prinzip vergeben und da es eine sehr beschränkte Zahl davon gibt (in der Steiermark etwa waren es heuer 75, in Wien 130), waren zalhreiche Menschen bereit, dafür tagelang anzustehen. Bereits seit 22. 12. waren dafür in Wien Menschen angestanden - und auch vor dem Amt für Verfassung und Inneres in Graz entstand am Neujahrstag eine Schlange. Es handelte sich vor allem um Bürger aus der Ukraine, China und Taiwan, die Handel in der EU treiben wollen.