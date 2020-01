„Du wirst ein gigantisches Loch in unseren Herzen hinterlassen“

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich es noch immer nicht verstehe. Was ich aber weiß, ist, dass du so ein wunderbarer, liebevoller und hartnäckiger Mann gewesen bist. Deine Leidenschaft und Liebe für deine Familie, Freunde und deinen Dienst war für jeden ersichtlich und du wirst ein gigantisches Loch in unseren Herzen hinterlassen,“ richtet die Ehefrau des 32-Jährigen auf Facebook ein paar letzte Worte an ihren verstorbenen Mann.