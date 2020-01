Vier Tourengeher im Alter von 27 bis 31 Jahren haben sich am Donnerstag in Werfen bei der Abfahrt von der Ostpreußenhütte verfahren und sind in unwegsames Gelände geraten. Bei Einbruch der Dunkelheit meldeten sie sich via Notruf und ersuchten um Hilfe, da sie schon erschöpft waren.