Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich gefährlich zu: Nach dem tödlichen US-Angriff auf den einflussreichen iranischen Elitegeneral Kassem Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat die Regierung in Washington ihre Bürger im Irak am Freitag dazu aufgerufen, den Krisenstaat „sofort“ zu verlassen. Auch Israel - ein Erzfeind des Iran - befindet sich nach der Tötung des Kommandanten der Al-Quds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind, in erhöhter Alarmbereitschaft. Weltweit wächst nun die Furcht vor einer Eskalation der militärischen Gewalt in Nahost.