Wahlberg hatte am 1. Jänner mit seiner Frau, der Schauspielerin Jenny McCarthy, in St. Charles im US-Staat Illinois in einer Filiale der US-Restaurantkette IHOP gegessen, wie das „People“-Magazin berichtete. Er habe 2020 als der „tolle Mann, der er ist“, begonnen, schrieb McCarthy auf Twitter und postete dazu ein Foto der bezahlten Rechnung. Darauf hatte Wahlberg handschriftlich „Happy New Year“ und „Thanks Bethany“ vermerkt.