Seit 1933 erzeugt und handelt die Firma Pinto mit Feuerwerkskörpern. Thomas Köchl führt den Familienbetrieb in der vierten Generation erfolgreich weiter. Bei der Debatte um ein Feuerwerksverbot ist er im Zwiespalt. „Das Problem für die Tierwelt verstehe ich. Aber wir reden hier von einmal im Jahr - und dann von einer bzw. eineinhalb Stunden.“ Was die Umwelt betrifft, erinnert sich Köchl an ein Gutachten eines italienischen Kollegen zu einer mehrtägigen Veranstaltung mit Flugshow und Feuerwerk. „Im Rahmen des Events wurde die Feinstaubbelastung gemessen. Dann fand man raus, 70 Prozent der Feinstaubbelastung war auf die An- und Abreise der Besucher zurükzuführen. Das Feuerwerk hat 1,5 Prozent ausgemacht.“