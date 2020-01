Die „Bild“-Zeitung schrieb: „ÖVP-Chef Sebastian Kurz wagt nach eineinhalb Jahren in einer aus dem Ausland stets kritisch beäugten Regierung mit der rechten FPÖ nun einen Richtungswechsel.“ Hart bei illegaler Migration und innerer Sicherheit, entschlossen im Kampf gegen den Klimawandel - entscheidende Themen auch für die Menschen in Deutschland, so die erste Reaktion der größten deutschen Boulevardzeitung. Ohnehin habe die „frische Ösi-Koalition“ einen Knalleffekt fürs politische Berlin, denn: Österreichs Regierung habe sich bedeutende Reformen vorgenommen, will unter anderem die schon geplante große Steuerreform weiterführen. „Visionen, über die sich Kanzlerin Angela Merkel nicht mal mehr nachzudenken traut. Während sich die GroKo von Krise zu Krise quält, wird in Wien mutig Politik gemacht - mit Themen, die die Menschen wirklich bewegen“, so die „Bild“.