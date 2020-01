Was man so hört, soll die Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik nicht aufgeweicht werden. Die ÖVP musste dafür sicher woanders nachgeben. Zum Beispiel in der C02-Steuer. In Salzburg sind Verkehr und Wohnen die wichtigsten Themen. Ich denke zum Beispiel, dass der öffentliche Verkehr gestärkt wird.