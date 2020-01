Dies wolle er seinen Profis in individuellen Gesprächen in den USA bewusst machen. Den Trainer sieht er im Erfolgs- oder Problemfall in zentraler Rolle: „Führe die Spieler, zeige ihnen den Weg und sie werden dich ans Ziel tragen.“ Um den DFB-Pokalsieger von 2018 in der Bundesliga wieder auf Erfolgskurs sowie im Cup und in der Europa League in die nächsten Runden zu bringen, bleiben nur 16 Tage bis zum ersten Pflichtspiel am 18. Jänner bei 1899 Hoffenheim.