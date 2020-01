„Zu dieser Angelegenheit werde ich nichts sagen“, rechtfertigt sich der beschuldigt FPÖ-Mandatar auf Nachfrage. Der Stadtrat steht unter dem Verdacht, per Email das Passwort für vertrauliche Informationen an Dritte weitergeleitet zu haben. Bekannt wurde das vermeintliche Datenleck durch einen Virus, der mehrere Computer in der örtlichen FPÖ-Zentrale befallen hatte. Beim Durchsuchen der Geräte gelangte dann das heikle Mail ans Licht.