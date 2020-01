„Fridays for Future“ kündigt Demo vor Bundeskanzleramt an

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ kündigte hingegen nach der Vorstellung des türkis-grünen Pakts für Freitag eine Demonstration in Wien an: Um 13 Uhr soll eine Menschenkette um das Bundeskanzleramt gebildet werden, unter anderem weil Ökologisierung des Steuersystems ab 2022 „nicht der Dringlichkeit der Lage“ entsprechen würde. „Denn erst, wenn die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und globale Klimagerechtigkeit gesichert sind, werden unsere Klimaproteste ein Ende finden - und davon sind wir, mit Blick auf die österreichischen Emissionen 2019, noch weit entfernt“, teilte Anika Dafert von „Fridays for Future Salzburg“ in einer Aussendung mit. Man könne nicht noch zwei Jahre ungenutzt verstreichen lassen, da die Emissionen ab 2020 radikal sinken müssten. Man begrüße jedoch die geplanten Klimaschutz-Maßnahmen im Regierungsprogramm.