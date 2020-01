Denn die FPÖ und allen voran ihr Innenminister Herbert Kickl sahen sich laufend grünen Attacken ausgesetzt. Diese seien mitunter untergriffig gewesen, erinnerte sich Hofer am Tag der Präsentation des Regierungsprogramms an die politischen Fehden. So habe Grünen-Bundessprecher Werner Kogler im Zusammenhang mit Rückkehrzentren und dem Kopftuchverbot erst im Februar des Vorjahres von einem „verfassungswidrigen Treiben, einem primitiv-populistischem Kalkül“ gesprochen, so Hofer. Die grüne Bundesrätin Ewa Ernst-Dziedzic wiederum habe die Sicherungshaft als „Abschaffung demokratischer Grundrechte in Österreich“ bezeichnet.