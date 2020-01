„Er vermisst das Wettbewerbs-Element“

Bahnt sich nun etwa das Sensations-Comeback an? Laut Hearn denkt Tayor über eine Teilnahme an einem Qualifikationsturnier in einer Rileys Sports Bar nach. So will er sich für die UK Open im Juli qualifizieren. Seit seinem Karriereende nimmt Taylor lediglich an Show-Turnieren (am 10. April kommt er nach Wien) teil. „Phil amüsiert sich. Aber ein Teil von ihm vermisst das Wettbewerbs-Element, dass er bei Exhibitions nicht bekommt“, so Hearn.