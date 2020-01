„Die Nockberge sind einfach wunderschön“, kommt der 68-Jährige Villacher ins Schwärmen. Er ist auch in der Pension weiterhin als Gartendesigner tätig und dabei etwa für die Außenanlagen des Landeskrankenhauses Villach zuständig: „Die Arbeit draußen in der Natur und in der Sonne macht mir nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund - wie auch das Skitourengehen.“