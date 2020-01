Titelverteidiger Portugal wird laut einer Verbandsmitteilung vom Donnerstag während der Fußball-EM (12. Juni bis 12. Juli) in Budapest stationiert sein. Das EURO-2020-Quartier in der ungarischen Hauptstadt, wo der Europameister von 2016 am 16. Juni gegen einen noch zu ermittelnden Gegner sowie am 24. Juni in der EM-Finalneuauflage gegen Frankreich spielt, werde demnach am 11. Juni bezogen.