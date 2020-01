Die Interessen der Länder und ihrer Gemeinden in der Politik der Bundesregierung zu verankern, das ist das Ziel des Grundsatzpapiers. „Die Kluft zwischen unseren Ballungszentren und den ländlichen Regionen wächst in ganz Europa. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen“, meint Bader. In Spanien habe es bereits eine regelrechte Entleerung ganzer Landstriche gegeben, in Frankreich führte das Gefühl des „Abgehängtseins“ zu argen Protesten. Davon ist man in Niederösterreich aber nicht nur geografisch weit entfernt. Dennoch, so Bader: „Wir müssen die Sorgen der Menschen in den Regionen ernst nehmen und diesen bedenklichen Entwicklungen gegensteuern.“