Der folgende Tag gehört dem Vulkan. Die Fahrt dorthin führt an saftigen Wiesen vorbei, auf denen Kühe weiden. Einen Moment fühlt man sich (so weit weg von daheim) wie auf einer Alm, doch die Idylle ist ganz plötzlich vorbei. Rundherum nur erstarrte Lava. So schaut’s wohl auch auf dem Mond aus. Für alle Wanderer ist das ein wahres Paradies. Wer das (in 2356 Meter Höhe) besonders genießen möchte, fragt nach Claire, die Meditationswanderungen durchführt. Paradiesisch sind auch die vielen Pfade, die in den Talkessel von Mafate führen. Erreichbar sind die Bewohner nur zu Fuß oder mittels Helikopter. Gewandert wird auf den Spuren von Ivrin Pausé, dem berühmten Briefträger von Mafate, der vor einigen Monaten im 92. Lebensjahr starb. In seiner 40-jährigen Amtszeit hat er 250.000 Kilometer bewältigt und damit zu Fuß mehr als sechsmal die Erde umrundet. Wem das Marschieren in der Hitze zu anstrengend ist, der erlebt an der Westküste seinen Traumurlaub. Rund um St-Gilles befinden sich schöne Hotels und tolle Restaurants. Und ein blitzblaues, sauberes Meer.