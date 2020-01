Große Aufregung herrschte um die geplante Abberufung des Kaplans Saviour in Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha. Aufgrund von „internen Konflikten“ mit der zuständigen Wiener Erzdiözese sollte der Geistliche abberufen werden. Die Bürger setzten sich lautstark für einen Verbleib ein - mit Erfolg!