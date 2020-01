In Feldkirchen/D. folgt Sohn

Rote Hofübergaben sind aber nicht nur in Bad Ischl geplant. Bei der regulären Bürgermeisterwahl im September 2021 strebt die SPÖ auch in Feldkirchen an der Donau eine familieninterne Amtsübergabe an. David Allerstorfer soll seinem Vater Franz folgen, der seit Oktober 2003 Gemeindeoberhaupt ist. Mit der Kür des „Juniors“ zum Vizebürgermeister im Vorjahr stellten die Sozialdemokraten dazu die ersten Weichen.