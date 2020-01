Schlimme Befürchtungen gab es am 1. Jänner in Fieberbrunn. Hatte es am 28. und 29. Dezember bereits Suchaktionen in St. Ulrich bzw. Fieberbrunn nach Vermissten gegeben, bei denen ein 57-Jähriger und ein 16-Jähriger nur noch tot aufgefunden worden sind, so wurde nun gegen 19.20 Uhr wieder ein Mann als vermisst gemeldet. Der ausländische Arbeiter war - offenbar nach einem Streit mit seiner Frau - spurlos von daheim verschwunden. 108 Mann der Bergrettung Fieberbrunn, der Feuerwehren Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob und St. Ulrich sowie Polizisten starteten daraufhin eine groß angelegte Suchaktion. Gegen 22 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Mann zum Glück wohlbehalten im Ortsgebiet an.