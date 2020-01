Fußballstar Zlatan Ibrahimovic ist zurück in Italien. Ihm wurde auf dem Flughafen von Linate ein frenetischer Empfang bereitet. „Ibra“ will seinem früheren Klub AC Mailand wieder zu altem Ruhm verhelfen. „Hier ist mein Zuhause, endlich bin ich da“, sagte der 38-Jährige bei seiner Ankunft in Mailand. Hier im Video sehen Sie, wie enthusiastisch er von den Fans empfangen wurde. Ibrahimovic unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2020 bei der Traditionsmannschaft.