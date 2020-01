Die kalte Jahreszeit war lange frühlingshaft warm, hiaz aber ist der raue Winter då. Und trotzdem muss niemand frieren: Obdachlose kommen in den Notschlafstellen unter. Allein in Graz gibt es in den Einrichtungen der Caritas und der Vinziwerke ungefähr 350 Plätze. Aber auch in den kleineren Städten wird geholfen.