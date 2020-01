Elegante, dynamische Dirigentin

„Ich mag Robert Stolz, weil diese Musik sehnsüchtig macht! Sie ist überhaupt nicht sentimental. Sie hat Witz, Schwung und eine unglaubliche Gefühlstiefe, besonders in den lyrischen Liedern“, wird Lyniv im Programmheft zitiert. Und den ganzen Abend lang trat sie den Wahrheitsbeweis für dieses Urteil an. Mit der ihr eigenen Eleganz, viel Dynamik und einem Lächeln führte sie die ungemein spielfreudigen Grazer Philharmoniker durch ein Programm voller Hits. Von „Die ganze Welt ist himmelblau“ und „Ob blond, ob braun“ über „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ bis hin zu „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ und „Wenn die kleinen Veilchen blühen“ spannte sie den Bogen. In Sophia Brommer und Bernhard Bechtold hatte sie Interpreten zur Seite, die den charmanten Stolz-Ton punktgenau trafen. Moderatorin Nora Schmid lockerte den Abend zusätzlich durch Anekdoten auf.