Borussia Dortmund statt RB Leipzig: Erling Braut Haaland geht in Zukunft nicht für die Bullen, sondern für die Schwarz-Gelben in der deutschen Bundesliga auf Torejagd. Nach der Absage des numehrigen Ex-Salzburgers konnte sich RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche einen kleinen Seitenhieb in Richtung des BVB nicht verkneifen.