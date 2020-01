Am 10. Jänner drängeln sich wieder VIPs und VIPerln zwei Wochen lang in die RTL-Kameras beim Dschungelcamp. Längst zum Neujahrs-Trash-Kult avanciert, weiß Ex-Teilnehmerin Christina Mausi Lugner genau, was die Österreicherin im Lager, „Venusfalle“ Sonja Kirchberger, erwarten wird.