Zuwachs bei Beschäftigten

„In Zeiten einer sich eintrübenden Hochkonjunktur verzeichnet die Steiermark trotz eines moderaten Anstiegs der Arbeitslosigkeit einen Zuwachs an Beschäftigten. Die Arbeitslosenquote in unserem Bundesland bewegt sich mit 7,8 Prozent noch immer unter dem Österreich-Schnitt von 8,5 Prozent. Auch im Jahr 2020 werden wir weiterhin dem Engpass an Fachkräften in bestimmten Branchen und Regionen mit zielgerichteten Qualifizierungen entgegenwirken“, betont die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, Christina Lind.