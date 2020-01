„Mario will arbeiten und das merkt man. So motivierte Mitarbeiter sind schwer zu finden“, sagt der Linzer Unternehmer Georg Fiederhell. Seit einigen Wochen ist Mario Staudinger über eine Kooperation mit der Lebenshilfe-Werkstätte Linz-Urfahr in seinem Logistikunternehmen tätig – und überglücklich über den Job.