Viel Licht also in jenem Tal, das überdies vehement für die Gletscherehe Ötztal-Pitztal eintritt. Der 3,6 Millionen schwere Leuchtturm allerdings entsteht in St. Leonhard. BM Elmar Haid: „Das Steinbockzentrum, das im kommenden Mai eröffnet wird, wird unsere Gemeinde stark beleben. Das RWP ist für das gesamte Pitztal äußerst wichtig.“ Das sieht auch BM-Kollege Walter Schöpf so: „Bei uns in Wenns entsteht ein Zentrum für die Vermarktung regionaler Lebensmittel. Gestartet wird mit der Vermarktung von Fleisch.“ Zu diesem Zweck werde das alte Schlachthaus einem Ein-Millionen-Neubau weichen. Kooperationen mit der Gastronomie und den Bergbahnen seien bereits fixiert.