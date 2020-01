Der HCB Südtirol hat sich am Donnerstag von Cheftrainer Clayton Beddoes getrennt. Der Club der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gab „sportliche und außersportliche Gründe“ als Trennungsgrund an. Am Donnerstagnachmittag gab der Klub aus Italien bekannt, dass der Kanadier Greg Ireland die Nachfolge von Clayton Beddoes als Cheftrainer antritt.