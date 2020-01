Wiener Escape-Room zählt zu den besten weltweit

370 Escape-Room-Veteranen wählten in einem langwierigen und ausgeklügelten Verfahren mit insgesamt 82.865 gespielten Räumen die besten 50 Escape-Rooms der Welt aus. Der Missionsraum „Going Underground“ von Crime Runners in Wien erhielt dabei den 13. Platz. In Europa bedeutet das Platz acht und innerhalb Österreichs sogar Platz eins. City4U hat die Infos und den Raum selbst getestet: