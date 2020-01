Tradtion gegen Termin

Für den Davis Cup spricht in erster Linie die Tradition, für den ATP Cup die Ansetzung zu Beginn des Jahres. Mit frischen Kräften sind die Spieler nach Sydney, Brisbane und Perth gereist, wo 24 Teams während sechs Tagen in Gruppenspielen die Viertelfinalisten ermitteln. Die K.o.-Runden mit dem Finale am Sonntag in einer Woche finden dann ausschließlich in Sydney statt, wo die Luft derzeit wegen den verheerenden Buschbränden verschmutzt ist.