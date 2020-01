Linzer Polizisten stellten am 1. Jänner um 20.45 in der Franckstraße in Linz eine im Vollbrand stehende Müllinsel fest. Sie veranlassten die Verständigung der Feuerwehr, welche den Brand löschte. Durch das Feuer wurden die Fassade, die Eingangstür und ein Stiegenhausfenster eines Wohnhauses beschädigt. Personen waren nicht gefährdet, in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden von den Besitzern entfernt.