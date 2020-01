Dieses Grundgefühl spiegelt sich auch in der Jahreslosung, dem Bibelvers, der uns durch das Jahr 2020 begleitet: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Dieser Satz kommt aus dem Munde des Vaters eines schwer kranken Kindes, von dessen Heilung das Markus-Evangelium erzählt. „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“, fleht der Vater Jesus an. Und Jesus antwortet: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Da bricht es aus dem Vater heraus: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Ich will ja glauben, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich will ja vertrauen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Man könnte den Vers auch übersetzen mit: „Ich vertraue! Hilf meinem Mangel an Vertrauen!“ Denn glauben heißt in der Bibel nicht, bestimmte Glaubensaussagen für wahr zu halten, sondern zu vertrauen. Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint und mit mir ist.