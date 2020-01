Engültiges Okay erst am Samstag

Formell handelt es sich zum derzeitigen Stand noch um einen „Vorschlag“, den der Bundesvorstand der Grünen dem am Freitag in Salzburg tagenden Erweiterten Bundesvorstand der Partei erteilen muss. Gibt dieser sein Okay, wandert das Personalpaket zusammen mit dem Regierungsprogramm in den Bundeskongress weiter, der am Samstag zusammentritt und seitens der Grünen die Letztentscheidung trifft.