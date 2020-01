Die Neuigkeiten veröffentlichte der stolze Großvater des Buben: Heinz Engel, Rektor der Universität Wien. Die Eltern des Buben sind Elisabeth Engl und ihr Mann Erman Misirlisoy, beides Neurowissenschaftler mit Doktorat des University College London bzw. mehreren Studienabschlüssen an der Uni Wien. „Er wird später einmal werden, was immer er möchte“, so seine Mutter.