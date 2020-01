„Viel Zeit draußen an der kalten Luft härtet ab“

Wenn die Nächte so lang sind, schreit der Körper nach mindestens acht Stunden Schlaf und die sollte man ihm auch gönnen. Außerdem sollte man genau jetzt versuchen gesund und ausgewogen zu essen. Bei mir stehen in der kalten Jahreszeit Lebensmittel mit viel Vitaminen und Mineralien am Speiseplan. Last, but not least, bei mir natürlich Yoga zur Stärkung des Immunsystems: Drehhaltungen oder Twists in Yoga Flows sind optimal, um das Immunsystem anzuregen. Deshalb baue ich in den kalten Wintermonaten sehr gerne jede Menge davon ein.