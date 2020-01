Himmelslaternen sind seit 2009 verboten

Laut Gerd Hoppmann von der Krefelder Kriminalpolizei haben die Ermittler in der Nähe des Zoos drei Himmelslaternen am Boden gefunden. Himmels- oder Wunschlaternen bestehen aus dünnem Seidenpapier und einer Kerze oder einem Behälter mit Brennpaste in der Mitte. Werden sie entzündet, können sie weit durch die Luft schweben. Hoppmann betonte, die Laternen seien seit 2009 in Nordrhein-Westfalen verboten.