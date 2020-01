Bei einem tragischen Helikopterunglück in Taiwan sind mehrere Militärangehörige und der Generalstabschef Shen Yi Ming ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich im Norden des Landes ereignet. Fünf weitere Passagiere überlebten und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte.