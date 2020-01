Alkohol und Schwarzpulver sind eine gefährliche Mischung - die Feuerwehr in Niederösterreich hat zum Jahreswechsel in Niederösterreich traditionell also viel zu tun. Knapp 100 Einsätze waren es in der gestrigen Nacht, mehr als dreimal so viele Fälle wie vergangenen Silvester. Es gab auch mehrere Verletzte.