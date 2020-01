Mit ihrem Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ ist es der Pop-Diva Mariah Carey gelungen, als erste Künstlerin in vier verschiedenen Jahrzehnten einen Nummer-eins-Hit zu landen. Der erstmals 1994 veröffentlichte Song schaffte es an die Spitze der US-Charts Billboard Hot 100 für die Woche ab dem 4. Jänner. Damit schaffte es Carey in den 90er-Jahren, den 2000ern, den 2010ern und im gerade angefangenen Jahrzehnt mit einer Single an die Spitze.