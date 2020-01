Mourinho ging also zu nah an die gegnerische Bank und bekam Gelb dafür. Völlig zu Recht, wie er nachher bei der PK meinte. Mourinho war mit dem ganzen Spiel unzufrieden. Mit den Ballbuben, mit dem Videoschiedsrichter und seien Wut entlud sich, als in der 76. Minute Ralph Hasenhüttl sich zu einem Wechsel entschied. Matchwinner Danny Ings ging, Michael Obafemi kam. Aber so langsam, dass der portugiesische Startrainer sich veranlasst sah, zur gegnerischen Bank zu schreiten und ein Paar „harsche“ Worte auszutauschen (Zitat Mourinho).