Zwei Personen sind am Mittwochabend bei Bränden in Kärnten verletzt worden. Vermutlich eine Kerze hatte in einer Villacher Wohnung einen Brand ausgelöst, ein 57-jähriger Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden. In Weißenstein brannte ein Nebengebäude nieder, der 49-jährige Besitzer wurde beim Löschversuch verletzt.