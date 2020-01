Es sind Worte, die einen erschaudern lassen: Norwegens Skisprung-Ass Daniel Andre Tande, in der laufenden Saison schon zweifacher Tagessieger, spricht in einem Interview mit dem „Spiegel“ über eine mysteriöse Krankheit. Im Mai 2018 wachte er auf und konnte nicht mehr atmen: „Ich dachte, ich muss sterben“, sagt er. Umso erstaunlicher, dass er inzwischen wieder in der Weltspitze angelangt ist, wenngleich er bei der Vierschanzentournee nicht im Spitzenfeld mitmischt.