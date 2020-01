Anfälliger für Korruption

Einer Studie der Nichtregierungsorganisation Transparency International (TI) aus dem Jahr 2018 zufolge macht der Verkauf von Pässen die EU anfälliger für Korruption. Gut ein Dutzend EU-Länder boten demnach in der Vergangenheit Staatsbürgerschaften oder Aufenthaltsgenehmigungen für finanzstarke Investoren aus Drittstaaten an - darunter auch Portugal, Österreich und Zypern. Die zypriotische Regierung kündigte zuletzt nach Kritik an dieser Praxis an, die Einbürgerungsregeln zu verschärfen.