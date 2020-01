Fallon Sherrock wird 2020 als erste Frau bei der Darts-Premier-League an den Start gehen. Die 25 Jahre alte Engländerin wurde als Contenderin für den zweiten Liga-Abend am 13. Februar in Nottingham nominiert, teilte PDC-Boss Barry Hearn am Mittwochabend nach dem WM-Finale in London mit. Sehr wahrscheinlich kommt es indes im April in Wien zur Revanche gegen Mensur Suljovic.