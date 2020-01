Tagelang sickerte Name um Name durch, mittlerweile ist die türkis-grüne Regierung (fast) komplett. Gerätselt wurde nach der offiziellen Einigung von Sebastian Kurz und Werner Kogler am Mittwochabend letztlich nur noch, wen die Grünen zum Staatssekretär machen – entweder Josef Meichenitsch im Finanzressort oder etwa Ulrike Lunacek in einem anderen Haus.