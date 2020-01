„An guaten Rutsch. Viel Glück und Gesundheit“ - das wünschten sich gegenseitig die gut gelaunten Silvester-Wanderer, die den familientauglichen Pfad entlangströmten und ihr Glück an den Stationen versuchten. So konnte man bei den Vogelfreunden Feldkirchen am Neujahrs-Glücksrad drehen und bei der Wasserrettung beim XXL-Bleigießen an der Symboltafel die gegossenen Figuren deuten. Die Glücksschwein-Tafel der Töpferrunde Maltschach musste als beliebtes Fotomotiv herhalten, ebenso wie der „Kissing Point“ beim Stand des SV M&R Feldkirchen. „Endlich ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen, den Silvesterpfad zu erleben. Es ist wundervoll“, strahlt Oma Liselotte aus Klagenfurt und bedauert zugleich, dass es so etwas in der Landeshauptstadt nicht gibt. Deshalb sind auch die 13-jährigen Zwillinge Nora und Hannah Hudelist aus Klagenfurt mit ihrem Papa ebenfalls an den Maltschacher See gekommen.