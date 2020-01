Auf der Schnittlauchkofelabfahrt am Nassfeld kollidierten zwei Skifahrer (52, 54) aus Deutschland auf der Piste. Die Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades; der 54-Jährige wurde vom Hubschrauber Airmed 1 in das LKH Villach gebracht. Gegen Mittag krachte eine Unbekannte auf der Gerlitzen in eine Slowenin (45). Diese wurde von der Pistenrettung erstversorgt und musste dann in das LKH Villach. Die Unbekannte fuhr einfach davon. In Bad Kleinkirchheim stürzte eine Zwölfjährige aus den Niederlanden auf der Maibrunnabfahrt. Sie war beim Skikurs aus eigenem Verschulden gegen eine Absperrung gefahren. Die Schülerin wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach gebracht. Im Skigebiet St. Oswald stießen ebenfalls gegen Mittag ein 11-jähriger Schüler aus Kroatien und ein Urlauber (62) aus Ungarn zusammen. Der SChüler wurde schwer verletzt. Auf der Kaiserburgabfahrt im Schigebiet Bad Kleinkirchheim kam es zu einer Kollision zwischen einem 45-jährigen Urlauber aus Italien und einem unbekannten Mann. Der Italiener musste zum Arzt gebracht werden; der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter.