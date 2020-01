In Steyr hat am Mittwoch gegen 2.35 Uhr ein Unbekannter einen vorbeigehenden 17-jährigen Burschen ohne ersichtlichen Grund durch einen Stich in den Unterschenkel verletzt. Der Mann war mit einer Frau beim Stiegenaufgang zur Berggasse gesessen, als er den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angriff. Eine Fahndung verlief negativ. Der 17-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht.